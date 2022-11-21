Олег Шелягов: Практически в каждом городе страны действуют преступные группы в сфере ритуальных услуг

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21 ноября 2022, 11:34 Источник: Телеграм-канал Олега Шелягова

Олег Шелягов.

Бизнесмен Олег Шелягов обратил внимание на очередной случай коррупции в похоронной сфере. На сей раз в Брянске.

В Брянске заведующего моргом при областной больнице и его коллег обвиняют в поборах. Деньги с родственников усопших они брали за услуги, которые должны были оказывать совершенно бесплатно. Вскрытие тела, траурный зал в больнице, ускоренная выдача тел – это лишь короткий список услуг, которые должны предоставляться бесплатно, но за которые приходилось платить. На скамье подсудимых – заведующий патологоанатомическим отделением (теперь уже бывший) и десять его подчинённых – врачи и медсестры. Организованная группа лиц. А также 7 сотрудников ритуальных компаний, которые, по мнению следствия, предоставляли клиентов.

«Но именно бывшему заведующему инкриминируют организацию такой преступной мошеннической группы! И, обратите внимание, именно представители «государства» или «власти» являются организаторами «чёрного рынка» услуг в ритуальной отрасли, а не «чёрные агенты», про которых так любят писать наши «разобравшиеся в проблеме» депутаты или пресса», – подчеркивает владелец холдинга Ritual.ru Шелягов.

«К сожалению, выявление таких преступных групп пока единично в нашей стране, хотя они действуют практически в каждом городе и каждый день, – пишет Олег Шелягов, – надеемся, и всех остальных время придет, и они окажутся в зале суда, какими бы неуловимыми и неприкасаемыми они себя сейчас не считали. СВО наглядно показывает Президенту, что и где прогнило, и те места, где под прикрытием "борьбы с чернухой в интересах государства" идёт банальная нажива... И до "ритуала" дойдёт».