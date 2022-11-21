Американская газета The New York Times сообщила о подтверждении подлинности кадров расстрела ВСУ российских военных в Макеевке

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21 ноября 2022, 04:17 Источник: Свободная Пресса

Vincent Isore via www.imago-imag / https://www.globallookpress.com

Подлинность кадров расстрела Вооруженными силами Украины российских военных в Макеевке подтвердила американская газета The New York Times. Об этом сообщает «Свободная Пресса».

Согласно тому, что говорится в материале издания, подлинность видеозаписи, подтвержденная газетой, предлагает «редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов» конфликта.

Также изданием отмечается, что эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич выразила мнение, что у украинских властей есть возможность провести расследование, с выводами которого они открыто могут поделиться.