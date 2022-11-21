Американская газета The New York Times сообщила о подтверждении подлинности кадров расстрела ВСУ российских военных в Макеевке

Подлинность кадров расстрела Вооруженными силами Украины российских военных в Макеевке подтвердила американская газета The New York Times. Об этом сообщает «Свободная Пресса».
Согласно тому, что говорится в материале издания, подлинность видеозаписи, подтвержденная газетой, предлагает «редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов» конфликта.
Также изданием отмечается, что эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич выразила мнение, что у украинских властей есть возможность провести расследование, с выводами которого они открыто могут поделиться.