Украинские власти объявили о начале эвакуации жителей Херсона

Жители Херсона по желанию смогут уехать из города в более безопасные места. О начале добровольной эвакуации заявила в субботу вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук.
По ее словам, государство берет на себя все расходы по переезду граждан.
«Речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее», - заявила министр.
Она также пояснила, что херсонцам будут предоставлены автобусы для отправки в Николаев и Кривой Рог, а дальше они смогут выехать в любой другой регион.
Ранее, 30 сентября, был подписан договор о принятии в состав РФ четырех новых территорий, в том числе Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра.