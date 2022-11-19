Украинские власти объявили о начале эвакуации жителей Херсона

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19 ноября 2022, 22:00 Источник: ТАСС

Ирина Верещук. Фото: Yuliia Ovsyannikova/globallook.com

Жители Херсона по желанию смогут уехать из города в более безопасные места. О начале добровольной эвакуации заявила в субботу вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук.

По ее словам, государство берет на себя все расходы по переезду граждан.

«Речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее», - заявила министр.

Она также пояснила, что херсонцам будут предоставлены автобусы для отправки в Николаев и Кривой Рог, а дальше они смогут выехать в любой другой регион.

Ранее, 30 сентября, был подписан договор о принятии в состав РФ четырех новых территорий, в том числе Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра.