19 ноября - День ракетных войск и артиллерии

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19 ноября 2022, 09:23 Татьяна САВКИНА

Дата установлена в ознаменование заслуг артиллеристов в ходе контрнаступления под Сталинградом, которое началось 19 ноября 1942 года.

Именно в этот день в 1942 году артиллерия Юго-Западного и Донского фронтов мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны. Это позволило советским войскам начать контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом противника под Сталинградом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 году был установлен праздник - День артиллерии.

Во всех войнах и сражениях, в которых участвовала русская армия, артиллерия вносила решающий вклад в достижение общей победы.

Артиллерия - один из старейших родов войск. Первые сведения о появлении на Руси артиллерии относятся к 1382 году. Именно тогда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших первые «артиллерийские» орудия - тюфяки - орудия, стрелявшие дробом: кусками железа, щебнем, мелкими камнями.

В самостоятельный род войск, который обеспечивал действия пехоты и кавалерии в бою, артиллерия выделилась в XVI веке. В начале XVIII века произошло деление артиллерии на полевую, в том числе полковую, осадную и крепостную. В конце XVIII века окончательно оформилась конная артиллерия, а в начале XIX века стали формироваться артиллерийские полки и бригады.

В русско-японской войне 1904-1905 годов русскими артиллеристами впервые была применена стрельба с закрытых огневых позиций, тогда же появились минометы. К началу Первой мировой войны артиллерия подразделялась на полевую легкую, конную и горную, полевую тяжелую и тяжелую осадную. В ходе войны зародилась зенитная и самоходная артиллерия.

Во Второй мировой войне появилась реактивная артиллерия – знаменитые «Катюши», получила широкое распространение зенитная, противотанковая и самоходная артиллерия. Практически во всех операциях артиллерия была основным огневым средством поражения противника. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны более 1 800 артиллеристов были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1961 году на основе артиллерии и ракетных формирований были образованы Ракетные войска и артиллерия, как род войск Вооруженных сил СССР. В 1964 году праздник День артиллерии был переименован в День ракетных войск и артиллерии.

Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил России включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.