Политолог Межевич: «Дипломатические отношения между Россией и США уже умерли»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2022, 14:01 Антон Николаев

Николай Межевич предположил, что если Россия разорвет дипотношения с США, то за этим последует цепная реакция многих европейских стран. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Сложно сказать, где та точка, когда отношения между США и Россией полностью прекратятся. Но отмечу, что это не может быть разрыв дипломатических отношений только с США, это будет разрыв с большинством европейских государств, которое в эту же минуту начнут их разрывать с нами. Честно говорят, в текущий момент не исключаю, что это приемлемо. Мы цепляемся за эту форму, но что уже тут цепляться? Умерло у нас уже фактически в американско-российских отношениях все, что возможно».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил полного разрыва отношений с США, но добавил, что это «не наш путь».