Житель Саратова 8 лет пытался доказать, что он не умер

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18 ноября 2022, 12:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Baza

Фото: Global Look Press

Жизнь полна необычных историй, и порою некоторые из них трудно воспринимать за реальность. Одна из таких историй произошла в Саратове. Местный житель 8 лет пытался доказать, что он живой, в прямом смысле этого слова.

Ещё осенью 2013 года Сергей Демьянов уехал работать на вахту в Саратовскую область. Незадолго до этого, он развёлся с женой. На новогодние празднества он всё же решился позвонить ей, и спросить, какие успехи. Но как только бывшая супруга услышала голос Сергея, её постигло изумление. Она сообщила, что Демьянов уже умер, и как раз недавно его похоронили.

Как выяснилось, за месяц до этого разговора в Саратове нашли труп мужчины. Бывшая жена сразу же опознала в нём Сергея. И когда тот вернулся в город, местный участковый сразу выдал ему свидетельство о смерти и пообещал подтверждать личность по звонку. А вскоре Демьянова ждали новые неприятности. Дочка «умершего отца» продала его квартиру, дабы расплатиться с множеством долгов. Мужчине пришлось переехать на ферму и работать там. Труд был тяжёлый, плюс ко всему сыграла свою роль наследственность. Прошло время, и у Сергея отказали ноги, которые пришлось ампутировать.

На данный момент Демьянов живёт в центре помощи бездомным. Желает заняться обувным ремонтом. Через фонд «Хорошие люди» ему всё же удалось аннулировать своё свидетельство о смерти и стать живым для всего общества. Однако прежним он уже едва ли будет. Нелёгкие жизненные испытания отчётливо дают о себе знать.ю