Желающих усыновить ребенка россиян стало меньше

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16 ноября 2022, 13:54 Ксения Калуга

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Когда в стране объявили частичную мобилизацию, в России снизился поток кандидатов на обучение в школе приемных родителей и наставников, сообщают «Известия». Так, например, в фонде «Арифметика добра» количество запросов снизилось практически на 80%.

Многие семьи, у которых уже есть приёмные дети, отказываются брать новых из-за ухудшения своего материального положения. Также выросли и риски кризисных ситуаций, связанных с тревожным состоянием родителей. Одна женщина призналась изданию, что не может пока принять нового члена семьи из-за того, что супруга могут призвать на службу в любой момент.

При этом фонды также отмечают и другую тенденцию. Некоторые родители, наоборот, хотят взять приёмного ребенка, чтобы получить отсрочку. Однако сам процесс занимает много времени, а достоверной информации по поводу брони ещё не было.

Директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова отметила, что родителей пугает и экономическая ситуация. Есть семьи, которые потеряли работу из-за санкций. Однако насколько сильно этот и другие факторы повлияли на усыновление детей, можно будет сказать только через полгода.

Также некоммерческие организации столкнулись ещё с одной проблемой: снизились поступления от жертвователей. К примеру, «Арифметика добра» потеряла 25% подписок за несколько недель, а в фонде «Измени жизнь» число ежемесячных платежей стало на 10% меньше. В итоге многие организации не имеют возможности запускать новые программы, хотя потребность в психологической поддержке повысилась. Теперь сотрудники учреждений стараются сократить некоторые расходы и переформатировать деятельность, чтобы решить возникающие проблемы.