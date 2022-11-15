В большинстве городов похоронные услуги пытаются монополизировать под себя местные муниципальные службы, а это означает рост цен

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15 ноября 2022, 13:49 Источник: Телеграм-канал Олега Шелягова

Олег Шелягов.

Рост цен и ухудшение качества оказания услуг – вот что ждет ритуальную отрасль, если депутаты продолжат закрывать глаза на нарушения законов и все более заметную монополизацию в этой сфере. К законодателям с просьбой обратить внимание на проблему обратился известный предприниматель Олег Шелягов.

Очередной вопиющий случай, доказывающий, что то, как устроен похоронный бизнес в России, вызывает немало вопросов, произошел в Ярославле. «Снова видим пример «качества» исполнения своих обязанностей муниципальными службами, «сидящими при мэрии», – пишет владелец холдинга Ritual.ru Шелягов. Арбитражный суд Ярославской области привлёк к ответственности АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Местные похоронные бюро столкнулись с недобросовестной конкуренцией: им попросту не давали работать и чинили различные преграды. Пострадавшие обратились в региональный ФАС за помощью.

В ходе расследования правомерность жалоб нашла подтверждения. Действительно, «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» и «Служба городских кладбищ» были в сговоре, чтобы помешать своим конкурентам получать заказы.

«Опять видим сговор «муниципалов» с целью извлечения дополнительной прибыли! Хотя их основная задача – оказывать социальные услуги населению! И ведь наверняка рассказывали своим «покровителям» из мэрии города, что «немного нарушают закон», чтобы победить «чёрную ритуальную мафию, – возмущается Шелягов и поясняет: – Конечно мы даже не думаем, что кто-то в Мэрии имел коррупционные виды на этот вид деятельности!». Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Олег Шелягов также отметил, что так происходит в большинстве городов России: «Красивыми лозунгами и «небольшим» нарушением федеральных законов пытаются монополизировать все потоки под себя, убивая здоровую конкуренцию». По словам бизнесмена, для потребителя это значит рост цен, ухудшение качества услуг и, конечно, вымогательство и коррупция.

Между тем Шелягов удивлен, что местный УФАС разобрался в этом деле, принял решение и довёл до суда. «Вы бы попробовали с каким-то подобным вопросом обратиться в Московское УФАС! Они ответы пишут под копирку», - считает владелец Ritual.ru.

«Уважаемые товарищи депутаты, обратите, пожалуйста, внимание, что основные проблемы ритуальной отрасли лежат в плоскости государственных и муниципальных служб, которые преследуют свои коррупционные цели, прикрываясь борьбой с чёрным рынком», - обратился к законодателям Олег Шелягов.