Народного поэта Латвии Яниса Райниса националисты назвали «прокремлевским агентом»

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14 ноября 2022, 22:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Националы Латвии вновь нашли «врага» страны – им стал народный поэт Янис Райнис.

Да, Яниса Райниса националы назвали «прокремлевским агентом»! На полном серьезе, такую версию своих коллег-националистов озвучил публично латышский журналист Армандс Пуче:

«Приведу пример… Были времена, когда фильм «Броненосец Потемкин» был запрещен в Европе, но в это же время в Латвии спорили – стоит его показывать или нет? По сути, этот фильм – прославление советской пропаганды и большевиков. Латвийские силы безопасности запретили этот фильм к показу, а что делает Янис Райнис, находясь на посту министра образования? Продвигает его. А, что еще делал Райнис во второй половине 1920-х? Он, как министр образования, поднимает вопрос о школах нацменьшинств – мол. Они должны быть! Он посеял катастрофу! Это катастрофа, потому что мы говорим об этой проблеме и сейчас! А в Латвии должны быть только латышские школы!»

Вы только вдумайтесь, дорогие читатели, почти 100 лет националы Латвии не могут «простить» великого поэта Яниса Райниса за то, что он поддерживал нацменьшинства и желал, чтобы Латвия была многонациональной страной!

Это как же надо ненавидеть всех и вся в мире, кроме себя!

Я не уверена в образованности журналиста Армандса Пуче, но попытаюсь просветить «puika» (мальчик на латышском): Янис Райнис – золотой фонд латышской драматургии, а его переводы Шекспира, Гете, Ибсена и даже Александра Сергеевича Пушкина просто восхитительны, и более того, значительно обогатили латышский литературный язык! Янис Райнис создал жанр трагедии в Латвии, написав «Иосиф и его братья» - до него никто в Латвии «не использовал» этот жанр! А прекрасный фильм по книге великого поэта «Вей, ветерок» до сих помнит не только старшее поколение, но и молодежь…

А вот для латышского журналиста Пуче, увы, Янис Райнис – «прокремлевский агент»…

Я так понимаю, что скоро в центре Риги не будет памятника народному поэту Янису Райнису…

От ненависти голову потеряли националы Латвии… А, может, это агония?