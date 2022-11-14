«Чувствую себя как животное»: перед депортацией на родину в Молдавию блогер извинился за пародию на русского солдата

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14 ноября 2022, 18:47

Популярного блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, депортируют из России на родину – в Молдавию. Причиной послужила пародия на русского военного. В ролике молодой человек катается по ковру под музыку и как будто отбрасывает гранаты, падающие на него с дрона.

Блогера задержали 9 ноября. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным в нарушении миграционного законодательства и назначил ему штраф – 5 тысяч рублей. Также сообщили, что Лебедева ждёт принудительная депортация из России. Это решение адвокаты обжаловали, однако потом сам блогер попросил по видеосвязи в Мосгорсуде, чтобы его поскорее отправили на родину. Молодой человек добавил, что раскаивается в своём поступке, ему очень стыдно.

«Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно», - говорил Николай Лебедев.

Ежегодно из России в Молдавию депортируют около 20 человек. Однако из-за нарушений регулярного авиасообщения с западными странами перелет будет проходить через Польшу.

Ранее таблоид The Sun разместил видео, где раненый российский военный отбрасывает в сторону гранаты, падающие с украинского дрона. Боец выжил. Его смелостью восхитились даже на Западе.