Обладатели ВНЖ в Латвии пытаются уклониться от экзамена по латышскому языку

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14 ноября 2022, 19:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Не для кого не секрет, что правила по продлению ВНЖ в Латвии для россиян, ужесточились – чтобы получить заветную печать, следует пройти экзамен по латышскому языку. Как оказалось, для многих граждан РФ с видом на жительство в Латвии этот экзамен оказался проблемой.



Проблема в том, что на нужную категорию обладатели ВНЖ в Латвии, не знают латышского языка. А категория такова, что нужно иметь не только базовые знания, но более-менее прилично объясняться, и, конечно, понимать язык.



Избежать экзамен по латышскому языку можно, если имеется определенное заболевание, которое не дает возможность изучить язык до бытового уровня – например, психические или серьезные неврологические проблемы…



Некоторые обладатели ВНЖ нашли выход – подкупить врачей. Чтобы получить «освобождающий» документ! Эта информация стала известна благодаря врачам, которые публично озвучили ее по средствам СМИ…



«Я работаю в медучреждении и в данный момент стала сталкиваться с русскоязычными пациентами, которые хотят получить освобождение от экзамена. Эти пациенты приходят к нам и предлагают взятку. Меня тревожит такая ситуация…»



Мне сложно сказать что-то по поводу данного «заявления» - насколько оно правдивое, но то, что это может быть – не отрицаю. Почему? Да потому, как это серьезный вопрос при нынешней международной ситуации – латвийские власти будут тщательно следить за «знаниями» государственного языка – не проскочишь! А наказание за поддельную справку – «выселка» из Латвии, а врач может лишиться лицензии.



Что греха таить, я знаю некоторые истории… Нет, это не касается меня, потому как мне не нужно продлевать ВНЖ – я обладатель иного паспорта ЛР, а вот, например, одна знакомая-соседка, которая с рождения живет в Латвии, но является гражданкой РФ с ВНЖ, совершенно не знает языка, да и не хочет его знать, но и уезжать не желает… Вполне здоровая, дееспособная, веселая, любительница выпить нашла выход – легла в «желтый дом»… Мне неведомо, как здоровая любительница мужчин и горячительных напитков сумела «обработать» врача до такой степени, что он ей даже, по ее словам, «влепил» диагноз – подозрение на деменцию, но меня это лично раздражает! Почему? Я знаю, как пожилые люди пытаются выучить язык, беспокоятся о своем будущем, а тут… Дама, которой 53 года, без желания работать… Одним словом, мне жаль порядочных людей, а не аферистов!



И таких случаев достаточно…



Как будет проходит «отбор» - кому продлить ВНЖ, а кому – нет уж точно покажет время…