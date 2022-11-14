Политолог Федоров: «Сейчас идет фаза поэтапных договоренностей с Украиной

Аргументы Недели → Общество 13+

14 ноября 2022, 15:43 Антон Николаев

Андрей Федоров считает, что сейчас идет переговорный процесс о прекращении огня в зоне спецоперации на время рождественских и новогодних праздников. Об этом политолог рассказал в эфире телеканала «НТВ», - передает издание «Аргументы недели».

«То, о чем сейчас идут переговоры между США и Украиной в Киеве, можно назвать режимом поэтапных договоренностей. Сейчас есть совершенно конкретная вещь, которая предложена и которая начинает продвигаться - это рождественское и новогоднее перемирие с 20 декабря - 15 января. Это та вещь, о которой будут говорить на G20. Это первый шаг, который США рассматривает, как движение в сторону выхода из конфликта. Но переговорный процесс не исключает военных действий».

Ранее Президент Франции Марон заявил, что для скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо начать переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.