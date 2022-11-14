Основатель бригады «Восток» Ходаковский: если войска России не двинутся дальше занятой Павловки, она станет для них ловушкой

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14 ноября 2022, 15:25

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Если российские войска не двинутся дальше занятой на территории Донбасса Павловки, данный населенный пункт станет для них ловушкой. С соответствующим прогнозом выступил Александр Ходаковский, основатель бригады ДНР «Восток».

«По Павловке противник применил авиацию — есть погибшие. Если мы не движемся дальше, то Павловка становится ловушкой», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Ходаковского.

О полном освобождении Павловки ранее сегодня заявило министерство обороны России. РИА Новости указало на то, что получение контроля над населенным пунктом открывает плацдарм для дальнейшего наступления Вооруженных сил РФ в Донбассе.