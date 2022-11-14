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РИА Новости: взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления войск России в Донбассе

, 14:53

РИА Новости: взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления войск России в Донбассе
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Взятие расположенной в ДНР Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления войск Российской Федерации на территории Донбасса. На это указало РИА Новости.

«Взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как отмечается в процитированном посте, врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что без получения полного контроля над Павловкой было бы крайне затруднительным освобождение Угледара.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сделало заявление о том, что Павловка полностью освобождена в результате упорных боестолкновений.

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