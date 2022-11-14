Минобороны РФ: в результате упорных боев российская армия полностью освободила Павловку в ДНР

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14 ноября 2022, 14:37

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В результате упорных боестолкновений российские Вооруженные силы полностью освободили территорию Павловки, которая расположена в Донецкой народной республике. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство обороны РФ.

«В результате упорных боев армия России полностью освободила Павловку в ДНР, заявили в Минобороны», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в понедельник, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сделал прогноз о том, что украинское руководство будет представлять замученных в Херсоне пророссийски настроенных горожан в качестве «жертв» РФ.