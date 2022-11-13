Минобороны призвало не верить слухам о скором возобновлении частичной мобилизации

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13 ноября 2022, 22:27 Источник: РИА Новости

Военный билет. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

Информация о том, что в скором времени начнется новая волна частичной мобилизации, распространяется подконтрольными Киеву СМИ и не соответствует действительности. С таким заявлением выступило в воскресенье министерство обороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в последние дни на «горячую линию» министерства участились звонки граждан, обеспокоенных тем, что предстоит новый этап мобилизации.

«Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», — заявили в министерстве.

Там пояснили, что призыв в рамках частичной мобилизации окончен, дополнительных мероприятий больше не планируется, и призвали доверять только официальным источникам информации.

О завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 28 октября.