Шойгу доложил Путину, что частичная мобилизация в России завершена, других мобилизационных заданий не планируется

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28 октября 2022, 17:29 Источник: ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, MFA Russia/globallook.com

Частичная мобилизация в России завершена, установленное задание призвать в ее рамках 300 тысяч человек выполнено. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил в пятницу Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

По его словам, 28 октября завершена отправка мобилизованных к местам прохождения службы, после этого военкоматы продолжат набор для участия в спецоперации за счет приема добровольцев и привлечения контрактников.

«Других мобилизационных заданий не планируется», - заявил Шойгу.

Министр указал также, что средний возраст россиян, призванных в ходе частичной мобилизации, составил 35 лет.

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Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации.