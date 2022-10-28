Военный эксперт Широкорад: «Мобилизованных на фронте недостаточно»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2022, 11:59 Антон Николаев

Фото: MOD Russia / globallookpress.com

Александр Широкорад считает, что нужно проводить мобилизационные мероприятия среди силовых структур. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Сейчас российские войска в обороне, они сдерживают натиск украинских войск. Если бы Россия воевала с той техникой, которая была изначально на Украине, то мы бы ее уничтожили за два месяца. Но этого не произошло, так как на Украину идут поставки вооружений НАТО. Войск недостаточно, нужны подкрепления. Сейчас Херсон находится под угрозой захвата украинскими войсками, идут обстрелы Белгорода и Курска. Я считаю, что есть потребность в мобилизованных: требуется, как я думаю, еще 200 тысяч мобилизованных. Нужно проводить мобилизацию среди МВД, ФСБ и других охранных организаций».



Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщило, что частичная мобилизация завершится до следующей неделе.