Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

WSJ: Салливан в Киеве советовал команде Зеленского подумать о более реалистичной позиции на переговорах, в том числе по Крыму

, 19:23 Источник: РИА Новости

WSJ: Салливан в Киеве советовал команде Зеленского подумать о более реалистичной позиции на переговорах, в том числе по Крыму
Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Evgen Kotenko/globallook.com

В ходе своего недавнего визита в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рекомендовал украинским властям пересмотреть свою позицию на будущих переговорах с Россией в сторону большего реализма. Об этом, со ссылкой на дипломатические источники, написала в воскресенье газета Wall Street Journal.

Как пишет издание, два европейских дипломата, знакомых с ситуацией, рассказали, что речь в том числе шла и о позиции по Крыму.

Киев в последнее время настаивает на том, что условием переговоров может быть только восстановление территориальной целостности Украины и возврат к границам 1991 года.   

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Происшествия