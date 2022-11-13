WSJ: Салливан в Киеве советовал команде Зеленского подумать о более реалистичной позиции на переговорах, в том числе по Крыму

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13 ноября 2022, 19:23 Источник: РИА Новости

Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Evgen Kotenko/globallook.com

В ходе своего недавнего визита в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рекомендовал украинским властям пересмотреть свою позицию на будущих переговорах с Россией в сторону большего реализма. Об этом, со ссылкой на дипломатические источники, написала в воскресенье газета Wall Street Journal.

Как пишет издание, два европейских дипломата, знакомых с ситуацией, рассказали, что речь в том числе шла и о позиции по Крыму.

Киев в последнее время настаивает на том, что условием переговоров может быть только восстановление территориальной целостности Украины и возврат к границам 1991 года.