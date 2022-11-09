NBC: Салливан во время визита в Киев зондировал почву по поводу возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта

Во время своего необъявленного визита в Украину на прошлой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил с киевскими властями о возможностях мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом в среду сообщил телеканал NBC.
Телеканал ссылается при этом на два американских источника, знакомых с ходом переговоров Салливана, а также на неназванного украинского чиновника.
«Он немного зондировал почву», - указал один из собеседников канала.
Представитель украинского правительства подтвердил, что помощник Байдена говорил о необходимости дипломатического урегулирования. При этом он убеждал украинские власти в том, что если Киев выразит готовность к переговорам, это будет свидетельствовать не о слабости Украины, а о ее силе. К тому же такая позиция поможет ей сохранить поддержку Запада.
Ранее The Wall Street Journal утверждала, что Салливан в течение продолжительного времени ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.