NBC: Салливан во время визита в Киев зондировал почву по поводу возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта

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9 ноября 2022, 22:27 Источник: РИА Новости

Джейк Салливан. Фото: Evgen Kotenko/globallook.com

Во время своего необъявленного визита в Украину на прошлой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил с киевскими властями о возможностях мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом в среду сообщил телеканал NBC.

Телеканал ссылается при этом на два американских источника, знакомых с ходом переговоров Салливана, а также на неназванного украинского чиновника.

«Он немного зондировал почву», - указал один из собеседников канала.

Представитель украинского правительства подтвердил, что помощник Байдена говорил о необходимости дипломатического урегулирования. При этом он убеждал украинские власти в том, что если Киев выразит готовность к переговорам, это будет свидетельствовать не о слабости Украины, а о ее силе. К тому же такая позиция поможет ей сохранить поддержку Запада.

Ранее The Wall Street Journal утверждала, что Салливан в течение продолжительного времени ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.