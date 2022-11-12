Митрополит Тихон (Шевкунов) сравнил Путина с Петром Первым и заявил, что для начала спецоперации были «жизненные показания»

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12 ноября 2022, 17:03 Источник: ТАСС

Митрополит Тихон (Шевкунов). Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Президент Владимир Путина не похож ни на одного из руководителей российского государства в отечественной истории. Об этом заявил в субботу глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

По мнению священнослужителя, которое он высказал в эфире телеканала "Россия-24", если с кем-то и сравнивать Путина, то с Петром Первым - «отчасти по поражениям и победам, отчасти по той ситуации, в которой он получил Россию».

Митрополит, кроме того, считает, что решение начать специальную военную операцию российский президент принял только потому, что для этого были «жизненные показания».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своих планах в ближайшие дни провести переговоры с российским лидером.