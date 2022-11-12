Войска России уничтожили свыше 85 иностранных наемников, пытавшихся остановить их продвижение на Южно-Донецком направлении

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12 ноября 2022, 14:48

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы России ликвидировали свыше 85 иностранных наемников, которые пытались остановить их продвижение на Южно-Донецком направлении. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики пытались остановить продвижение российских войск», — говорится в сводке, которая появилась в Telegram-канале Минобороны.

В отечественном ведомстве указали, что в результате применения артиллерии и авиации были уничтожены более 85 боевиков.

Как сообщалось ранее сегодня, парламентарий Константин Косачев отметил, что киевская сторона собирается при поддержке НАТО создать «грязную» ядерную бомбу.