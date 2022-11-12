В РФ хотят упростить трудоустройство подростков с 14 лет

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12 ноября 2022, 12:29 Александр Крохмаль, Журналист

В Госдуму внесён законопроект, который упрощает трудоустройство для подростков. Сегодня в этом деле существует немало бюрократических препонов. Именно их и предлагают упразднить депутаты. К примеру, совсем не нужно будет получать согласие органов попечительства и опеки для того, чтобы 14-летнему подростку получить возможность заработать деньги. Предлагается ограничиться лишь согласием одного из родителей.

Специального медосмотра при приёме на работу может не потребоваться. Если подросток в своё время его проходил, можно будет предоставить эти результаты. Единственно важный элемент состоит в том, чтобы справка была выдана не более чем за один год до трудоустройства. Также не нужно будет согласовывать с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних расторжение трудовых отношений. Проверки можно будет проводить только при случае жалобы самого работающего подростка или его представителя.

В законопроекте подчёркивается, что работа не должна мешать процессу учёбы и причинять вред здоровью ребёнка. В доказательство своих идей депутаты утверждают со ссылкой на исследование Общероссийского народного фронта и Российского движения школьников, что 9 из 10 подростков уже готовы работать до достижения ими 18-летнего возраста. В пояснительной записке упомянуто, что «работа и доход подростка – это ещё и финансовая поддержка семьи, воспитание в нём чувства ответственности».