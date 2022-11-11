Политолог Марков: Россия вывела с правого берега Днепра в Херсонской области 20 тысяч военных и 3 500 единиц военной техники

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11 ноября 2022, 12:24

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация вывела с правого берега реки Днепр в Херсонской области 20 тысяч военнослужащих и 3 500 единиц военной техники. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Херсон. С правого берега выведено 20 тысяч военных и 3,5 тысячи единиц военной техники», — говорится в публикации Маркова.

По словам эксперта, операция по отводу сил была проведена успешно.

Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что американская сторона при желании могла бы прекратить украинский конфликт «одним щелчком пальцев».