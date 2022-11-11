Запретит ли Европа россиянам иметь второе гражданство

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11 ноября 2022, 12:07 Ксения Калуга

Некоторые беспокоятся, что в ЕС могут отменить второе гражданство для россиян. Фото: GlobalLook

Финляндия хочет отменить второе гражданство для россиян. Однако, как пишут «Известия», финский паспорт есть у 36 тысяч человек. Пока государство не принимает конкретных шагов в этом направлении. Тем не менее многие обеспокоены таким предложением.

Среди всех европейский стран Финляндия стала одной из тех, кто ввел наиболее жесткие правила для пересечения границы россиянами. С 30 сентября страна ограничила въезд гражданам РФ с туристической целью. Теперь местные СМИ пишут, что, возможно, россиянам запретят иметь второе гражданство. Однако пока правительство не делает конкретных шагов в этом направлении, сообщает источник. При этом отмечается, что подобные дискуссии были ещё до 24 февраля. Но ситуация обострилась в этом году.

После начала СВО в ЕС направили петицию с требованием запретить наличие российского и европейского гражданства. Но конкретных действий со стороны властей также не было.

На данный момент второй паспорт можно получить в Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Ирландии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Польше, Португалии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Их законодательство не запрещает иметь второе гражданство даже тех стран, с которыми нет специального договора.

Чтобы получить паспорт ЕС, нужно: доказать родство с местными жителями, заключить брак или делать инвестиции в экономику страны. Также есть ещё один способ – необходимо длительное нахождение на территории государства от 3 до 10 лет.