Олег Шелягов: Родственников умерших постоянно обманывают и обдирают, но нашим законодателям неинтересно в этом разбираться

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11 ноября 2022, 11:06 Источник: Телеграм-канал Олега Шелягова

Владелец холдинга Ritual.ru Олег Шелягов обратил внимание на факты коррупции и вымогательства в похоронной отрасли.

Шелягов привел в пример один из недавних случаев в Краснодарском крае. Патологоанатом, заведующая отделением, брала в несколько раз больше положенного за устранение дефектов и косметическую подготовку тела к захоронению. Пять тысяч рублей вместо 875. «Разницу оставляла себе», – сообщили в пресс-службе судов региона.

«Опять мы видим вопиющий случай "ошкуривания" родственников в самый тяжёлый момент, – пишет Шелягов, – и подобное происходит в подавляющем количестве этих медицинских учреждений по всей стране. Тысячи обманутых людей ежедневно! А выявляют единичные случаи – видимо, с кем-то «не поделилась».

Шелягов подчеркивает, речь идет не о «частных лавочках ритуальных служб, а о Министерстве здравоохранения и его дипломированных сотрудниках».

«Но с этим, поставленными на поток практически по всей стране фактами коррупции и вымогательства, нашим законодателям не интересно разбираться. Проще хайповать на теме «чёрных агентов» и лоббировать закон в интересах монополизации отрасли некоторыми группами лиц. При этом они гордо заявляют, что «видят проблемы и знают, как их решить», – возмущается известный бизнесмен и делает вывод: «Грустно – и точка…».