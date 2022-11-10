Звезда «фильмов для взрослых» Елена Беркова: «Мы с Андреем Стояновым вели здоровый образ жизни»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2022, 15:22 Антон Николаев

Елена Беркова

Елена Беркова утверждает, что когда она жила вместе с мужем Андреем Стояновым, то никаких запрещенных веществ он не употреблял. Об этом Беркова рассказала в комментарии "Аргументам недели".



«Я со своим бывшем мужем не общалась. Он пытался выходить на контакт, но я не поддерживала его после развода. Мы развелись пять лет назад. Подробности и причины смерти лучше уточнить у официальных органов. Мне про это ничего не известно. Когда мы жили вместе, то мы вели здоровый образ жизни, занимались спортом, на отдых летали, Андрей даже не употреблял алкоголь. Я бы заметила, если бы что-то подобное было».



Ранее стало известно, что российский актер Андрей Стоянов найден мертвым в Москве. Признаков насильственной смерти нет, сообщили в правоохранительных органах, - передает ТАСС. Вместе с тем, в ТГ-каналах стала появляться информация, что актер скончался от передозировки запрещенных веществ.