Родственники нашли мертвым актера криминальных сериалов Андрея Стоянова

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10 ноября 2022, 15:15

Стало известно, что этой ночью, 10 ноября, не стало российского актёра Андрея Стоянова. Правоохранительные органы сообщили, что свидетельств насильственной смерти найдено не было. Информацию подтверждает ТАСС, ссылаясь на источник.

Сейчас известно, что артист скончался ночью у себя дома. Его нашли родные. Предварительно сообщается, что Стоянов умер от сердечной недостаточности. Актера можно увидеть в таких фильмах, как «Дылды», «Люби их всех», «Перелётные птицы», «Фантом», «Соседи 3» и в сериале «Склифосовский».