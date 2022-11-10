Минобороны России: благодаря морпехам 155-й бригады Тихоокеанского флота идет освобождение Павловки в ДНР

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10 ноября 2022, 14:08

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Благодаря морским пехотинцам из 155-й бригады российского Тихоокеанского флота в настоящий момент идет освобождение территории населенного пункта Павловка, который расположен в Донецкой народной республике. На это, как передает ТАСС, указало министерство обороны РФ.

«Благодаря морпехам 155-й бригады ТОФ идет освобождение Павловки в ДНР», — процитировано заявление Минобороны в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, в МО отметили, что группировка, действующая на Николаево-Криворожском направлении, осуществляет маневр на подготовленные позиции, находящиеся на левом берегу реки Днепр.