МО РФ: группировка на Николаево-Криворожском направлении осуществляет плановый маневр на позиции на левом берегу Днепра

Российская группировка, действующая на Николаево-Криворожском направлении, в настоящий момент осуществляет маневр на подготовленные позиции, которые находятся на левом берегу реки Днепр. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство обороны РФ.
«Российская группировка войск на Николаево-Криворожском направлении осуществляет плановый маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал «положительным» принятое Москвой решение вывести свои войска с территории города Херсона.