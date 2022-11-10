МО РФ: группировка на Николаево-Криворожском направлении осуществляет плановый маневр на позиции на левом берегу Днепра

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10 ноября 2022, 13:47

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская группировка, действующая на Николаево-Криворожском направлении, в настоящий момент осуществляет маневр на подготовленные позиции, которые находятся на левом берегу реки Днепр. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство обороны РФ.

«Российская группировка войск на Николаево-Криворожском направлении осуществляет плановый маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал «положительным» принятое Москвой решение вывести свои войска с территории города Херсона.