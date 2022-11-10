Чукотка: где-то далеко на краю земли

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2022, 13:47 Ольга МАКСИМЧУК

Фото: Дядя Вася Кевкей фото в нац. одежде; Автор фото: Ольга Максимчук

Чукотка – округ, где до наших дней сохранились обычаи и традиции. Тысячи километров девственной земли, где еще не ступала нога человека. Мир, отдаленный от «большой земли», именно поэтому мы можем увидеть и узнать, как жили люди сотни лет тому назад и как сейчас. Зачем снимали байдару с челюстей кита? Почему не спасали тонущих? А также перед каким животным извинялись чукчи, что ели и где жили?

Быт чукчей

Сейчас большинство людей живут в домах и квартирах, но еще остались места, где коренные чукчи до сих пор ведут кочевой образ жизни, пасут оленей и живут в ярангах.



Кстати, название народа «чукчи» произошло от слова «чаучау» (богатый оленями).



Так как основное мясо – оленина, его продают и в городах Чукотки, и в поселках, оно намного дешевле говядины и свинины, в связи с тем, что другое мясо на Север доставляется самолетом или кораблем, а оленина круглый год своя, поэтому особое внимание правительство округа уделяет оленеводам и кочевникам. В большинстве это коренные жители Чукотки, которым передавались умения пасти оленей и выживать в суровой тундре из поколения в поколение.

Яранга

Кочевники никогда не остаются на одном месте надолго. Во-первых, потому что быстро съедается мох и ягель оленями. Во-вторых, долгое нахождение на одном месте приводит к тому, что запах от оленей и быта людей привлекает хищников: медведей, лис и волков. Поэтому чукчи придумали, так называемое переносное жилище-ярангу. Это сооружение представляет из себя шатер большого размера, каркасом которого служат толстые ветки, которые прибило к берегу штормом и шкура оленя. Посередине оставляли небольшое отверстие, чтобы дым от костра, который разжигали чукчи посередине яранги, не заполнял помещение.



Из своей жизни могу сказать, что в яранге очень тепло зимой, а летом не жарко. А запах внутри похож на древесный, с элементами вареного мяса.



Помимо кочевников, есть и оседлые чукчи, они занимаются морским промыслом. Охотятся на моржей и китов, ловят рыбу и делают красную икру. А также ходят в тундру и собирают ягоды и грибы.

Язык

Чукотский язык очень сложный, на данный момент, к сожалению, мало кто остался истинным носителем языка. В 1930 году пастух с Чукотки по имени Теневиль создал идеографическую письменность, но широкого распространения она не получила. На сегодняшний день коренные жители Севера используют алфавит, созданный на основе кириллицы, но с добавлением нескольких специфичных символов.



Основная часть чукотских произведений искусств, в частности книги, создается только на русском языке. Однако, моя бабушка, известная во всем мире писательница Чукотки – Валентина Вэкэт, до сих пор пишет произведения и выпускает книги на чукотском языке.

Одежда

В одежде, которую создавали сотни лет назад уже никто не ходит, только некоторые хореографические коллективы выступают на праздниках.

Перчатка с орнаментом



Но разнообразие одежды поражало. Были летние камлейки, которые украшались орнаментом из бисера, и не просто рисунком, взятым из головы, а определенным оберегом. Обычно это были круги и горизонтальные линии, они защищали от злых духов. Также были и зимние камлейки, сделанные из ткани и меха песца или лисы. На ноги надевались торбаса – похожие на сапоги меховые унты. А на голову надевалась повязка, украшенная бисером и мехом.



Кстати, детскую одежду, для того, чтобы она долго сохраняла тепло, смазывали китовым или моржовым жиром.

Еда

На Чукотке, к примеру, можно попробовать кита. Мантак – традиционное блюдо, простое в приготовлении. Состоит из кожи и сала кита. Это блюдо может быть запеченное, вареное или жареное, но обязательно замороженное. Его едят, как сало. На вкус, похоже на строганину белой жирной рыбы с твердой корочкой.

Копальхен



Побывав в национальных поселках Чукотки, можно попробовать – копальхен, правда, для этого нужно иметь огромную смелость, потому что делают его специфическим способом. Дело в том, что это ферментированное мясо. Копальхен готовят из оленя, кита, а самый распространенный вариант – из моржа и тюленя. Мясо забитых животных набивают в шкуры, где оно несколько месяцев скисает, приобретая резкий запах и вкус. Зимой его откапывают. Раньше этот крайне калорийный деликатес являлся единственным источником витамина C для чукчей и эскимосов, которые едят его с детства. Однако блюдо содержит трупный яд, поэтому его употребление может быть крайне опасно для неподготовленного человека.



Самым же распространенным блюдом, повторюсь, считается оленина. Ее варят, жарят и даже в сыром виде замораживают, а потом строгают и едят.

Мантак



Другое традиционно чукотское блюдо – вильмулимуль. В олений желудок складывается требуха животного вперемешку с ягодами и травами. Продукт в холоде заквашивается на зиму, подают к столу его уже весной.



Если к таким гастрономическим экспериментам вы не готовы, то можно попробовать другой экзотический деликатес – головы лосося. Раньше их также закапывали и ждали, пока мясо не ферментировалось. Современный рецепт гораздо проще: рыбьи головы коптят. Блюдо является популярной закуской к пиву.



Если будет возможность, попробуйте акутак, которое в народе называют эскимосским мороженым. Это взбитый охлажденный жир оленей или морских животных с ягодами и сахаром. Для приготовления лакомства обычно берут морошку, малину или клюкву.



А вот, вопрос о том, едят ли на Севере медведей, неоднозначный. Раньше, кочевые жители ели медвежатину, пока в тундре еще не валялись отходы еды и пластика. Но медведь это не только хищник, но и падальщик, поэтому его мясо очень опасно в употреблении.

Традиции и обычаи чукчей

Чукчи – народ, который до наших дней сохранил традиции предков. Этот народ верит в духов и реинкарнацию, считается, что у человека есть пять жизней. Раньше коренной житель просил себя убить, обычно это были пожилые люди, которые болели и находили только один выход – смерть, чтобы потом переродиться здоровым человеком. Но убить мог не каждый, а только близкий человек, родственник или друг.



Было поверье и для утопающих. Если человек тонул, то его не спасали, так как считалось, что водоем это граница между земным и потусторонним мирами и если духи воды решили забрать человека, то не стоит этому препятствовать.

Чукотский мячик



Сейчас же почти каждый житель, когда идет на рыбалку или в тундру за ягодами и грибами, просит духов помочь ему и дать разрешение на вход в их владения.





Праздники

Одним из национальных Чукотских праздников является праздник Байдары. Издавна байдарка была средством добычи мяса. И для того, чтобы воды приняли чукотскую байдару на очередной год, чукчи устраивали некий обряд. Лодки снимали с челюстей кита, на которых она пролежала всю зиму. Затем шли к морю и приносили ему жертву в виде вареного мяса. После чего байдару ставили возле жилища и ходили вокруг нее всей семьей. На следующий день процедуру повторяли и только после этого спускали лодку на воду.



Еще одним чукотским праздником является праздник кита. Этот праздник проводился для того, чтобы извиниться перед убитыми морскими животными и загладить вину перед Кэрэткуном – хозяином морских обитателей. Люди переодевались в нарядные одежды, непромокаемые вещи из моржовых кишок и извинялись перед моржами, китами и тюленями. Они пели песни о том, что это не охотники их убили, а камни, упавшие со скал. После этого чукчи приносили жертву хозяину морей, опуская в морские глубины скелет кита. Люди считали, что таким образом они воскресят всех убитых ими животных.



Конечно, нельзя не сказать о празднике оленя, который назывался Кильвэй. Он устраивался в весенний период. Все начиналось с того, что оленей пригоняли к людским жилищам, ярангам, а женщины в это время разжигали костер. Причем огонь нужно было добыть, как и много веков назад – трением. Чукчи встречали оленей восторженными криками, песнями и выстрелами для того, чтобы отогнать от них злых духов. А во время торжества мужчины забивали нескольких взрослых оленей, чтобы пополнить запасы еды, предназначавшейся детям, женщинам и старикам.