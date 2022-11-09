Петренко: СК РФ установил причастных к убийствам гражданского населения в Мариуполе

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9 ноября 2022, 19:43 Ксения Калуга

Следственный комитет РФ установил личности украинских военнослужащих, причастных к убийствам гражданского населения в Мариуполе. Преступления совершались в марте-апреле этого года.

«Фигуранты уголовных дел допрошены следствием по обстоятельствам этих преступлений. Полученные данные свидетельствуют о том, что украинские вооруженные формирования расстреливают гражданское население, вообще не представляющее для них никакой угрозы, а зачастую лишь из-за того, что люди занимают пророссийскую позицию», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олег Лукьяненко сначала избил мирного жителя, затем вытащил потерпевшего на улицу и расстрелял его из автомата. Мотивом преступления стало подозрение в пророссийских настроениях. Кроме того, Лукьяненко застрелил из снайперской винтовки ещё двух гражданских – женщину и мужчину.

Разведчик-радиотелефонист 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Анатолий Стронько заметил двух гражданских и открыл по ним огонь. Увидев, что один из потерпевших еще подает признаки жизни, Стронько выстрелил ему в спину из автомата.

Третий фигурант уголовного дела – военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич. Он вместе с другими военными вел наблюдение на огневой позиции. Когда приблизилась колонна автомобилей, они открыли огонь по ней. В машинах были мирные жители, которые не представляли ни для кого угрозы, сообщает ведомство.