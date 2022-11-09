Погиб Кирилл Стремоусов: биография, политическая деятельность, дети

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2022, 18:46

Сегодня погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он попал в ДТП под Геническом. Вспоминаем биографию политического деятеля.

Ранние годы

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в Донецкой области. Учился в Тернопольском национальном экономическом институте. Получив диплом, стал заниматься бизнесом по продаже корма для рыб. Вместе с этим работал рыболовным инспектором, быстро получил руководящую должность. В 2009 году стал руководителем Киевского комитета рыбного хозяйства. Потом решил сменить род деятельности и переехал в Херсон, где организовал информационное агентство «Таврия Ньюс» и стал журналистом.

Политическая жизнь

В Херсоне Стремоусов также возглавил местное отделение Социалистической партии Украины. Мужчина говорил, что всегда демонстрировал пророссийские взгляды. Он присутствовал на многочисленных акциях против майдана, поддерживал политику Виктора Януковича, выступал против смены украинского режима в 2014 году.

В 2019-м Кирилл участвовал в выборах на пост народного депутата, но набрал только 1,74% голосов. Через год Стремоусов выдвинул свою кандидатуру на место мэра города. Однако снова получил небольшое количество поддержки. В это же время, когда началась пандемия коронавируса, активист стал организовывать акции против карантина и вакцинации. Он также призывал местных жителей не использовать маски и другие средства защиты.

Спецоперация

В марте Стремоусов стал председателем Комитета спасения за мир и порядок после того, как Херсонская область перешла под контроль России. Организация намеревалась поддерживать общественный порядок в регионе и налаживать с РФ торгово-экономические связи.

Кирилл в интервью говорил, что территорию полностью охраняют российские военные от атак ВСУ. Он также утверждал, что возврат Херсонской области Украине невозможен, отныне регион будет сотрудничать только с РФ.

28 сентября Стремоусов получил российский паспорт, а через два дня Херсонская область вошла в состав России по результатам референдума.

У Стремоусова пятеро детей, скоро должен родиться шестой.