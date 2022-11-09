Александра Пахмутова: биография легендарного композитора и автора любимых многими поколениями песен

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9 ноября 2022, 18:17

Александра Пахмутова, Look/globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил 9 ноября народную артистку СССР, композитора и автора песен Александру Пахмутову с ее днем рождения. По случаю такого радостного праздника предлагаем вспомнить биографию великого советского композитора.

Советский и российский композитор Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в селе Бекетовка Нижне-Волжского края, в настоящее же время это микрорайон Бекетовка города Волгоград. Ее отец, Николай Адрианович Пахмутов, по роду своей деятельности был простым партийным рабочим, а мама, Мария Амплеевна Пахмутова, любящей супругой.

Александра Пахмутова с трех лет увлеклась игрой на фортепиано и первую свою пьесу для этого музыкального инструмента сочинила в пятилетнем возрасте. В возрасте семи лет в 1936 году поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу, но начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война прервала занятия Александры.

С августа 1942 года по 1943 Пахмутова пробыла в эвакуации в Караганде, где продолжила учебу в Карагандинском музыкальном училище, ныне называющееся Карагандинским колледжем искусств имени Таттимбета. Осенью 1943 года поехала в Москву и поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, в которой занималась по классу фортепиано у И.В. Васильевой, а также посещала кружок юных композиторов под руководством известных советских музыкальных педагогов В.Я. Шебалина и Н.И. Пейко. К слову, в одном классе с Александрой Пахмутовой учились будущие всемирно известные композиторы, такие как скрипач Э.Д. Грач и пианист Е.В. Малинин.

Окончив музыкальную школу, Александра Николаевна в 1948 году поступила на композиторское отделение Московской консерватории в класс Виссариона Шебалина, с которым уже была знакома по кружку юных композиторов. В 1953 году она с отличием окончила консерваторию, а в 1956 году завершила аспирантуру, защитив диссертацию на тему «Партитура оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила».

В том же 1956 году А.Н. Пахмутова вышла замуж за поэта Николая Добронравова, который написал большое количество стихов на музыку супруги.

Пахмутова считается настоящим народным композитором. Она пишет не только музыку, но также является и автором. Написанная в 1958 году для фильма «По ту сторону» популярная советская песня «Песня о тревожной молодости моей» стала классикой не только СССР, но и Российской Федерации. Эта композиция считается неофициальным гимном Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Она также является автором популярного музыкально-вокального цикла «Созвездие Гагарина», который создавался с 1968 по 1971 год в сотрудничестве со своим мужем, Н. Добронравовым. Композитор Д.Б. Кабалевский назвал цикл Пахмутовой вершиной ее творчества как по глубине, так и по масштабности замысла. Он назвал «Созвездие Гагарина» единственным музыкальным памятником великому герою.