Путин поздравил Пахмутову с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 9 ноября, поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив, что ее музыка всегда будет созвучна времени.
Владимир Путин назвал Александру Пахмутову безгранично талантливым, обаятельным и открытым человеком. Глава государства отметил, что артистка пользуется поистине всенародной любовью и признанием, а ее музыка пробуждает в сердцах людей самые добрые и светлые чувства.
Президент России пожелал Александре Пахмутовой и ее супругу Николаю Добронравову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Отметим, что композитору сегодня исполнилось 93 года.