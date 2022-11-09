Путин поздравил Пахмутову с днем рождения

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9 ноября 2022, 10:58 Источник: Кремль

Александра Пахмутова, Maxim Burlak/Russian Look/globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 9 ноября, поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив, что ее музыка всегда будет созвучна времени.

Владимир Путин назвал Александру Пахмутову безгранично талантливым, обаятельным и открытым человеком. Глава государства отметил, что артистка пользуется поистине всенародной любовью и признанием, а ее музыка пробуждает в сердцах людей самые добрые и светлые чувства.

Президент России пожелал Александре Пахмутовой и ее супругу Николаю Добронравову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Отметим, что композитору сегодня исполнилось 93 года.