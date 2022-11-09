Основатель «Востока» Ходаковский: в ближайшее время командующему СВО Суровикину придется сделать «трудное заявление» по Херсону

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9 ноября 2022, 17:29

Сергей Суровикин, MOD Russia / globallookpress.com

В ближайшем будущем командующему специальной военной операцией РФ Сергею Суровикину придется сделать «трудное заявление» по городу Херсону. С соответствующим прогнозом выступил Александр Ходаковский, основатель бригады ДНР «Восток».

«В ближайшее время Сергею Суровикину придется сделать по Херсону трудное заявление. Мы услышим, какое будет решение по этому направлению», — отмечается, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Ходаковского.

Как сообщалось ранее в среду, спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что Москва готова вести переговоры с украинской стороной с учетом реалий, складывающихся на текущий момент.