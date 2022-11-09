Захарова: Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на текущий момент

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9 ноября 2022, 16:11

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва готова вести переговоры с киевской стороной с учетом реалий, складывающихся на текущий момент. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«РФ готова вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на текущий момент, заявила Захарова», — говорится в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что данной организации не удалось обнаружить признаки, указывающие на подготовку «грязной бомбы» на территории, которая подконтрольна Киеву.