Батюшка, которого уважали за крепкую волю: биография протоиерея Михаила Васильева, погибшего в зоне СВО

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9 ноября 2022, 15:43 Источник: mo.tsargrad.tv

Протоиерей Михаил Васильев. Фото: Telegram/ t.me/pdmnews/54034

На днях погиб клирик Московской епархии, настоятель храма Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца в городском округе Власиха, Московской области, протоиерей Михаил Васильев. Ему уже присвоили посмертно звание героя России.

Протоиерея нередко называли «десантным батюшкой». Для людей он запомнился тем, что всегда был добр и открыт, а для солдат он стал настоящим другом. К своей пастве обращался очень своеобразно. Часто говорил слово «дЕсанты» с ударением на первый слог. Аналитики отмечают, что он вселял веру в отчаявшихся, а в уставших – мужество.

Михаил Владимирович Васильев родился 19 мая 1971 года в семье офицера. Закончил философский факультет МГУ им. Ломоносова и Высшие курсы Академии Генштаба ВС РФ. 7 марта 1988 года – рукоположен в сан дьякона, а спустя месяц – стал иерем. Протоиерея Васильев получил в 2008 года от патриарха Алексия II. Был настоятелем храма Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца в горокруге Власиха. Напомним, что Власиха считается «столицей» Ракетных войск стратегического назначения России. При этом отмечается, что Михаил Васильев никогда не был «штабным» священнослужителем. «Мы идём туда, куда, выполняя приказ, идёт наша паства», - говорил протоиерей в беседе со СМИ.

Свою специальность часто называл «гуманизацией отношений между людьми на войне». Нередко сам прыгал с парашютом вместе с десантниками. Считается, что он совершил не менее 300 прыжков. Васильев участвовал в броске на Приштину во времена Югославских войн. Тогда он сидел вместе с бойцами на броне БТРа. А ещё – принимал активное участие в Чеченском конфликте. Прошёл полсотни командировок во все горячие точки – от Сирии до Боснии, от Киргизии до Донбасса, за 25 лет своего служения.

«Надо, чтобы человек оставался человеком», - говорил протоиерей, «Тем более в погонах. Нельзя дать ему «оскотиниться» - даже если обстановка вынуждает». Он выступал решительно против издевательств и пыток в армии. Такие вещи он называл «мерзостью перед Богом». Был известен множеством высказываний, как благостными и вдохновляющими, так и неоднозначными. Из неоднозначных можно выделить то, что 26 октября 2022 года он посоветовал российским женщинам рожать больше детей на фоне мобилизации. По его словам, «тогда не будет так больно и страшно с ними расставаться».

Протоиерей Васильев был награждён орденом Мужества, орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью за миссионерскую работу «Святителя Иннокентия Иркутского». 6 ноября 2022 года погиб при исполнении пастырских обязанностей на самом опасном направлении СВО – Херсонском. Получил смертельное ранение, когда в 3-х метрах от него разорвался снаряд. 8 ноября российским президентом было присвоено Михаилу Васильеву звание Героя России – посмертно.