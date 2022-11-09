Французский парламентарий Байю потребовал от прокуратуры Парижа расследования «связей» партии Ле Пен с Россией

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9 ноября 2022, 15:25 Источник: РИА Новости

Марин Ле Пен. Фото: Panoramic/globallook.com

Депутат нижней палаты французского парламента Жюльен Байю обратился в прокуратуру Парижа с требованием провести расследование по поводу предполагаемого финансирования Россией крайне правой партии «Национальное объединение», лидером которой до недавнего времени была Марин Ле Пен. Об этом сообщил в среду телеканал BFMTV.

Байю, представляющий в парламенте партию «зеленых», передал в прокуратуру шестистраничную жалобу, в которой описан механизм получения денег партией Ле Пен от РФ. По утверждению Байью, «Национальное объединение» еще в 2014 году взяло в российском банке кредит в размере 9 миллионов евро. К 2020 году невыплаченными оставались 8 млн, однако партия Ле Пен добилась отсрочки погашения долга до 2028 года. По словам парламентария, это ставит «Национальное объединение» в более выгодное положение перед другими партиями, которые, по французским законам, должны погашать кредиты в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что преемником Ле Пен на посту лидера партии стал 27-летний депутат Европейского парламента Жордан Барделла.