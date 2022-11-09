Стремоусов: армия России пресекла попытки войск Украины «просочиться» по всем направлениям в Херсонской области

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9 ноября 2022, 09:36

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия пресекла попытки Вооруженных сил Украины «просочиться» по всем направлениям в Херсонской области. Об этом проинформировал Кирилл Стремоусов, заместитель врио главы региональной администрации.

«По всем направлениям Херсонской области укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Стремоусова.

Чиновник добавил, что противник «подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада».

Как сообщалось ранее в среду, отечественный политический эксперт Сергей Марков предрек начало «большой атаки» ВСУ на город Херсон, если они смогут добиться успеха в Снигиревке или Дудчанах.