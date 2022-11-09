Политолог Марков: если войска Украины добьются успеха в Снигиревке или Дудчанах, начнется «большая атака» на Херсон

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2022, 09:20

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Если Вооруженные силы Украины добьются успеха в Снигиревке или Дудчанах, начнется «большая атака» на город Херсон. С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Сергей Марков.

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал, что подконтрольные Киеву войска безуспешно попытались прорвать линию обороны на Снигиревском направлении. По словам Стремоусова, противник понес значительные потери.

Последние события в зоне российской специальной операции прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Сергей Марков.

«Если ВСУ удастся добиться успеха в Снигиревке или Дудчанах, то в бой будут брошены большие силы и начнется большая атака на Херсон», — говорится в публикации аналитика.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель Совета Федерации Владимир Джабаров высказал мнение о том, что итоги выборов в американский Конгресс не повлияют на ситуацию вокруг Украины.