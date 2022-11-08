Турчак заявил, что готов обеспечить «трансфер на фронт» депутату Думы Федорову, назвавшему военкора Сладкова американским шпионом

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8 ноября 2022, 18:29 Источник: Telegram-канал Андрея Турчака

Сенатор Андрей Турчак. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Сенатор и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посоветовал депутату Госдумы Евгению Федорову отправиться в зону спецоперации вместо того, чтобы «строчить посты» в соцсетях с критикой военкоров.

Ранее Федоров назвал военного корреспондента Александра Сладкова, рассказавшего о больших потерях среди морпехов из Приморья в зоне спецоперации, американским шпионом. Как известно, Минобороны, а затем и сами морпехи опровергли эту информацию Сладкова.

Турчак в своем телеграм-канале высказался в защиту военкора, назвав его «легендой военной журналистики». А народному избраннику он посоветовал отправиться на передовую.

«Хотелось бы напомнить Федорову, что посты строчить - это, вам, не мешки ворочать. Лучший способ доказать любовь к Родине, за которую так якобы болеет депутат, - это взять в руки автомат по примеру тех его коллег из ЕР, что уже находятся на фронте. Ну или вместе с той же 155-ой бригадой отправиться на штурм Павловки. Если страшно на штурм, что ж - можно и картошку на полевой кухне чистить. Уверен, там тоже лишние руки пригодятся», - написал Турчак.

Он также добавил, что партия готова организовать Федорову трансфер на фронт и обеспечить его экипировкой.