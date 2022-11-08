Морпехи из Приморья опровергли сообщения о тяжелых потерях в боях за Павловку в ДНР

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8 ноября 2022, 07:56 Источник: Telegram

военный, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Военные 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота заявили, что поступившая ранее информация о тяжелых потерях в боях за Павловку в ДНР не соответствует действительности.

Военнослужащий в одном из опубликованных в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко роликов отметил, что отряд держит строй – бригада воюет. Он, однако, признал, что потери есть.

На другой видеозаписи военный заявил, что в Павловке действительно идут тяжелые бои, однако российские войска продолжают "давить противника" и выполнять поставленную в рамках спецоперации задачу.