Минобороны отрицает сообщения о крупных потерях морпехов в ДНР

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7 ноября 2022, 17:31 Антон Николаев

Фото: MOD Russia / globallookpress.com

В Минобороны РФ отрицают информацию о высоких потерях среди бойцов 155-й Отдельной Гвардейской бригады морской пехоты в боях за Павловку в Донецкой Народной Республике.



По сообщениям военного ведомства, наступление 155-й бригады ведется на угледарском направлении более 10 дней. Минобороны также утверждает, что за счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй.



Напомним, что накануне в соцсетях появилось обращение, авторы которого пожаловались, что бригада якобы несет большие потери при наступлении на занятое войсками ВСУ село Павловка.