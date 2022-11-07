Минобороны отрицает сообщения о крупных потерях морпехов в ДНР

В Минобороны РФ отрицают информацию о высоких потерях среди бойцов 155-й Отдельной Гвардейской бригады морской пехоты в боях за Павловку в Донецкой Народной Республике.
По сообщениям военного ведомства, наступление 155-й бригады ведется на угледарском направлении более 10 дней. Минобороны также утверждает, что за счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй.
Напомним, что накануне в соцсетях появилось обращение, авторы которого пожаловались, что бригада якобы несет большие потери при наступлении на занятое войсками ВСУ село Павловка.
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