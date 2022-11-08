Рогов сообщил, что в Запорожской области на передовой находится лишь часть мобилизованных — у всех за плечами есть боевой опыт

Аргументы Недели → Общество 13+

8 ноября 2022, 16:48 Источник: ТАСС

Мобилизованные. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

На линии соприкосновения в Запорожской области находится только часть мобилизованных — все они имеют опыт участия в боевых действиях в «горячих точках». Об этом заявил в беседе с ТАСС во вторник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, прибывшие в Запорожскую область мобилизованные в основном заняты строительством укреплений и обеспечением безопасности населенных пунктов.

«Лишь часть из них непосредственно находится на передовой. Это прошедшие не одну горячую точку взрослые люди, имеющие массу навыков в военном деле, умеющие и желающие воевать», - заявил Рогов.

Он также отметил, что приехавшие в Запорожскую область мобилизованные «более мотивированы и подготовлены», чем другие участники СВО.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что в боевых действиях принимает участие 50 тысяч мобилизованных, а всего в зоне проведения спецоперации их порядка 80 тысяч человек.