Путин призвал российских чиновников проявлять внимание к мобилизованным гражданам

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8 ноября 2022, 00:33 Источник: Вечерняя Москва

Владимир Путин / Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Президент Российской Федерации призвал чиновников проявлять внимание ко всем призванным в рамках частичной мобилизации российским гражданам вне зависимости от их местоположения, будь то полигон или зона боевых действий. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В рамках встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, российский лидер заметил, что внимание нужно проявлять ко всем мобилизованным, «где бы они не находились».

Путин также отметил, что уже 50 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации россиян принимает участие в боевых действиях. Он в том числе добавил, что около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне проводимой спецоперации на Украине.