Путин призвал российских чиновников проявлять внимание к мобилизованным гражданам

Президент Российской Федерации призвал чиновников проявлять внимание ко всем призванным в рамках частичной мобилизации российским гражданам вне зависимости от их местоположения, будь то полигон или зона боевых действий. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В рамках встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, российский лидер заметил, что внимание нужно проявлять ко всем мобилизованным, «где бы они не находились».
Путин также отметил, что уже 50 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации россиян принимает участие в боевых действиях. Он в том числе добавил, что около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне проводимой спецоперации на Украине.