Пленный офицер армии Украины Ткачук: украинские военные несут большие потери и бегут с позиций у Артемовска

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7 ноября 2022, 22:51 Источник: РИА Новости

Украинские солдаты несут большие потери и бегут с позиций у Артемовска. Попавший в плен у южного пригорода Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук рассказал журналистам о событиях 3 ноября.

По словам украинского офицера, весь день и целую ночь было много прилетов пристрельных и прострелки окраин лесов и лесопосадок, было много погибших и раненых.

По данным лейтенанта, украинские силовики удерживали позиции около Опытного, а после обстрела зашли русские. Из украинских военных много кто сбежал и получил ранения. После чего начался обстрел в укрытие, сразу тогда русские заметили нас и призвали сдаваться и грозили уничтожением.

Ткачук сообщил, что их группа приняла решение сдаваться. "Мало кто хотел оставаться на позициях, даже "старые", кто воюет несколько месяцев, уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там".

Артемовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от города Горловка, является важным транспортным узлом.