В Воронежской области общественники организовали курсы экстренной медицинской помощи

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7 ноября 2022, 18:30 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елена Головань

В семейном развлекательном центре «Лукоморье» в Семилукском районе желающие начали обучаться первой помощи и экстренной медицине. Специалисты из регионального Центра медицины катастроф и НКО «Будущее Отечества» откликнулись на просьбу общественника Дмитрия Вещева, и при поддержке местных и региональных властей проводят занятия на безвозмездной основе. Вернее, почти на безвозмездной. При входе в зал для занятий коробка, в которую обучающиеся могут положить, кто сколько пожелает. Эксперты проводят занятия исключительно на добровольных началах, поэтому собранные средства идут на нужды бойцов «за ленточкой».

В программе на каждую группу по два занятия. Навыки, которые прививают семилукцам опытные инструкторы – перевязки, наложение шин и жгутов, действия во время потери сознания, извлечения из-под завалов и прочие – судя по всему, население не против освоить. Потому что на курсы уже записались на месяц вперёд.





- Все собранные за обучение средства (кто сколько сможет, определённого тарифа нет) отправляются на помощь бойцам на передовой, - говорит Дмитрий Вещев, организатор курсов. – Навыки эти нужны, как я считаю, каждому человеку. В среднем по стране такие курсы стоят в районе 10 тысяч рублей. Но у всех разный уровень дохода, поэтому мы решили сделать оплату просто в виде пожертвований. Так что пришедший на курсы может положить в коробочку хоть 100 рублей. Но и эти сто рублей очень важны – ведь на них можно купить или три бинта, или тёплые носки, или пачку сигарет для наших бойцов. Я очень рад, что наши замечательные инструкторы – Артём и Альберт откликнулись на мой призыв.



Артём – это Артём Юрьевич Лавлинский, который проводит курсы по экстренной медицине. Заведующий учебно-методическим отделом регионального центра медицины катастроф, внештатный специалист департамента здравоохранения, ассистент кафедры анестезиологии и реанимации медицинского университета им. Бурденко.





Словом, серьёзный специалист высокого уровня. И, однако же, несмотря на занятость, откликнулся на призыв безвозмездно провести курсы в районном центре. Почему? Корреспондент «АН» спросила об этом у самого врача.



- Мы хотим донести важность оказания первой помощи для населения в рамках само- и взаимопомощи, - пояснил Артём Юрьевич. – Навыки оказания первой помощи необходимы каждому. У человека случилась остановка сердечной деятельности? Мы оказали ему сердечно-лёгочную реанимацию. Или мы, к примеру, оказались на месте ДТП – пострадавший получил травму, у него кровотечение. Мы наложили жгут и провели иммобилизацию конечности. Человек поперхнулся? Или его только что вытащили из воды? Примеров масса. Главное, чтобы мы в таких случаях знали, как действовать. То есть курсы нацелены на то, чтобы понимать и знать, как действовать, чтобы спасти жизнь себе и другому человеку, оказавшемуся в экстренной ситуации. Мы этой темой занимаемся с 2009 года, стараясь охватить как можно большее количество населения. А сейчас это тем более востребовано, поскольку наше государство проводит СВО на Украине. Что касается курсов в Семилукском районе, то мы с удовольствием поддержали инициативу общественников. И не только наш центр, но и департамент здравоохранения, и районные власти. Так что планируем только наращивать темпы наших занятий.





Ещё один эксперт, Альберт Золототрубов, организатор НКО «Будущее Отечества», уже 11 лет занимается обучением начальной военной помощи и самообороне и, как и первый спикер, считает, что они необходимы каждому человеку.



- Между возникновением какой-то чрезвычайной ситуации или угрожающей жизни ситуации и приездом скорой медицинской помощи в любом случае проходит какое-то время, - объясняет Альберт. – И это время человеку, пострадавшему либо же получившему какое-то ранение, нужно ещё как-то прожить. И желательно окружающим его, во-первых, не усугублять травмы, а во-вторых, провести доврачебную помощь, чтобы прекратить воздействие вредоносной среды и устранить угрожающие факторы. Вот вам простейший пример: человека бьёт током. Что нужно делать? Если есть возможность, то, конечно, отключить подачу тока. А если нет? Не зная, как действовать в этом случае, вы полезете спасать пострадавшего, но можете пострадать вместе с ним. Вот на наших занятиях мы и учим людей, как оказать грамотную доврачебную помощь в экстренных ситуациях.

В планах также обучение «безопасному обращению с оружием», «тактической подготовке», обучение «обращению с дронами», «ориентирование на местности», возможны краткосрочные полевые сборы. Дмитрий Вещев считает, что такие курсы будут не менее востребованными, чем медицинские.



- Самое интересное, что откликаются пока что в основном женщины, в том числе и на призыв обучаться безопасному обращению с оружием, - улыбается Дмитрий. – Что, в общем-то, неудивительно. Представители прекрасной половины нашего района – дамы весьма решительные. Настоящие боевые подруги.