Местные власти за вчерашний день сообщили о гибели шестерых жителей Сахалина в зоне проведения спецоперации

Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2022, 16:51 Источник: Сах.ком

Фото: unsplash.com

За один день новость о гибели сахалинцев в СВО на сайте информационного агентства Сах.ком обновлялась несколько раз. Стало известно о том, что не стало шести местных жителей.

Мэр Поронайского района выразил соболезнования родным и близким погибшего Александра Климова.

Глава Углегорского района сообщил, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Виталий Новоженов из Шахтёрска.

Мэр Холмского района Дмитрий Любчинов сообщил, что героически погиб Олег Тяпкин, и подчеркнул: «Он защищал нашу Родину стойко и мужественно».

Глава Ногликского района написал, что при выполнении воинских задач в ходе СВО погиб старший сержант Игорь Капустян. Это случилось еще 1 ноября, но стало известно только сейчас.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также сообщил о двоих сахалинцах. Погибли лейтенант Николай Чемелев из Анивы и Василий Гудзев из Невельска. «Для всех нас эти ребята — настоящие герои. Они смело пошли защищать нашу Родину, безопасность людей. И мы скорбим об этой тяжелой утрате», - сказал губернатор.

Семьям героев будет оказана необходимая помощь.