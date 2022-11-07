Местные власти за вчерашний день сообщили о гибели шестерых жителей Сахалина в зоне проведения спецоперации

За один день новость о гибели сахалинцев в СВО на сайте информационного агентства Сах.ком обновлялась несколько раз. Стало известно о том, что не стало шести местных жителей.
Мэр Поронайского района выразил соболезнования родным и близким погибшего Александра Климова.
Глава Углегорского района сообщил, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Виталий Новоженов из Шахтёрска.
Мэр Холмского района Дмитрий Любчинов сообщил, что героически погиб Олег Тяпкин, и подчеркнул: «Он защищал нашу Родину стойко и мужественно».
Глава Ногликского района написал, что при выполнении воинских задач в ходе СВО погиб старший сержант Игорь Капустян. Это случилось еще 1 ноября, но стало известно только сейчас.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также сообщил о двоих сахалинцах. Погибли лейтенант Николай Чемелев из Анивы и Василий Гудзев из Невельска. «Для всех нас эти ребята — настоящие герои. Они смело пошли защищать нашу Родину, безопасность людей. И мы скорбим об этой тяжелой утрате», - сказал губернатор.
Семьям героев будет оказана необходимая помощь.