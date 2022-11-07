Глава Татарстана Минниханов о протесте мобилизованных на танковом полигоне: «Это, прежде всего, в мой адрес. Недосмотрели»

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7 ноября 2022, 16:31 Источник: Президент Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов, фото: president.tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в понедельник, 7 ноября, провёл совместное заседание Оперативного штаба и призывной комиссии по мобилизации, на котором прокомментировал протесты призванных в рамках частичной мобилизации резервистов.

На прошлой неделе в сети оказались видео, на которых запечатлены на повышенных тонах требовавшие у некоего генерала обустроить элементарный быт мужчины. На сборном пункте на танковом полигоне под Казанью группа мобилизованных потребовала у вышедшего к ним офицера предоставить сухие дрова для отопления палаток.

В ходе заседания военный комиссар республики Сергей Погодин доложил об итогах частичной мобилизации, отметив, что ежедневная совместная работа с муниципалитетами позволила исполнить задание в срок.

Президент РТ высказался о необходимости навести порядок в части учёта военнообязанных.

Отдельно Рустам Минниханов остановился на вопросе создание нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания.

«...Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было мы все-таки не должны допускать таких вещей. ... В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Все мы ответственные. Это, прежде всего, как руководителю республики в мой адрес. Мы где-то что-то не досмотрели», - заявил президент Татарстана.

Повестки для явки в военкомат продолжают приходить резервистам и после завершения частичной мобилизации для уточнения учетных данных.